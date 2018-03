Weil er Einträge in einem Logbuch gefälscht hatte, musste sich am Montag ein 57-jähriger Mitarbeiter der Flugaufsichtsbehörde vor Gericht verantworten.

Nachtrag im Logbuch

Steve Remesch

26 Monate lang hatte er es versäumt, den Unterhalt und die Überprüfung eines Radarsystems in das dafür vorgesehene Logbuch einzutragen. Als eine Kontrolle bevorstand, holte ein beigeordneter Abteilungsleiter der Administration de la navigation aérienne das einfach nach. Nun ist er wegen Fälschung und Gebrauch einer Fälschung angeklagt – ein Straftatbestand, für den das Gesetz bei Staatsbeamten zehn bis 15 Jahre Haft vorsieht.

Der 57-Jährige war in seiner damaligen Funktion auch dafür verantwortlich, einmal im Monat die Funktion eines Ersatzradarsystems zu überprüfen. Dieses dient dazu Daten vom Luxemburger Flughafen zu übertragen und aus dem Ausland zu empfangen, falls das Hauptsystem einmal ausfällt.

Logbucheintrag aufwändiger als Kontrolle selbst



Es habe weit mehr Zeit in Anspruch genommen, die Kontrolle ins Logbuch einzutragen, das sich in einem Schrank in einem anderen Raum befunden habe, als die Kontrolle selbst durchzuführen, erklärte der Angeklagte vor den Richtern. Dafür habe er nur einen Knopf drücken müssen.



In der Eile habe er einmal im April 2014 vergessen, die Überprüfung ins Logbuch einzutragen. Dann habe er es wieder vergessen und irgendwann sei es zur Gewohnheit geworden, dies auf ein Andermal zu verschieben. Als dann im März 2016 aufgefallen war, dass nicht alle Logbücher richtig unterhalten wurden, holte er dies auf einen Schlag nach. „Um der Verwaltung Ärger zu ersparen“, wie der Angeklagte betonte.



Doch das blieb nicht unbemerkt. Zudem war er an mindestens sieben Tagen. in denen er laut Logbuch die Kontrollen durchgeführt hatte, entweder in Urlaub oder in einer Weiterbildung.



Ankläger fordert neun Monate Gefängnis



Während sein Verteidiger am Montag mit Verweis auf eine bereits erfolgte Disziplinarstrafe und 38 Dienstjahre ohne Beanstandungen eine Suspension du prononcé beantragte, forderte die Staatsanwalt eine Haftstrafe von neun Monaten und eine Geldbuße.



Der Ankläger betonte, dass es sich um ein sicherheitsrelevantes System gehandelt habe und das Handeln des Beschuldigten dem Flughafen Probleme mit der Isozertifizierung hätte bescheren können. In dem er versucht habe einen Fehler zu vertuschen, habe er einen weit schlimmeren begangen und sei dafür zu bestrafen. Das Urteil ergeht am 19. April.