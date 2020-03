Einige Clubs aus der Hauptstadt teilten am Freitag mit, dass sie am Wochenende geschlossen sind. Andere wiederum wollen ihre Türen voraussichtlich bis 1 Uhr öffnen.

Nachtleben eingeschränkt: Einige Clubs und Bars bleiben zu

Rosa CLEMENTE Einige Clubs aus der Hauptstadt teilten am Freitag mit, dass sie am Wochenende geschlossen sind. Andere wiederum wollen ihre Türen voraussichtlich bis 1 Uhr öffnen.

Am Donnerstag teilte die Regierung mit, dass Events in geschlossenen Räumen nicht mehr als 100 Gäste haben können, Veranstaltungen in offenen Räumen können bis zu 500 Menschen versammeln.



Am Freitag reagierten mehrere Clubs und Bars auf die neuen Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des Corona-Virus. So teilten beispielsweise die Betreiber der hauptstädtischen Diskotheken "Gotham" und "M-Club" via Facebook mit, dass die Türen der beiden Clubs an diesem Wochenende geschlossen bleiben.

Die Veranstaltergruppe "Concept Partners" teilte ebenfalls via Facebook mit, dass in deren Bars an diesem Wochenende nicht gefeiert wird. Betroffen sind die Restaurant/Bars "Hitch" in Luxemburg-Stadt, "Fabrik" in Mersch und "Schräinerei" in Differdingen. Der Restaurant-Service findet in diesen Lokalen allerdings bis 1 Uhr statt.

Nicht mehr als 100 Gäste

Gefeiert werden kann in der Hauptstadt - außer die Stadt-Luxemburg teilt in der für Freitag 15.30 Uhr geplanten Pressekonferenz neue, strengere Maßnahmen mit - an diesem Wochenende zumindest teilweise noch an manchen Orten.

So wollen laut LW-Informationen die Betreiber der hauptstädtischen Diskothek Melusina am Freitagabend ihre Türen offen halten. Dabei soll strengstens kontrolliert werden, dass jeweils nur 100 Personen in den beiden geschlossenen Räumen des Clubs versammelt sind.

Auch ein Bar-Betreiber der Rives de Clausen bestätigt gegenüber dem LW, dass er am Freitagabend vorhat, seine Türen bis 1 Uhr zu öffnen. Weitere Bars, vor allem jene, die Essen servieren, folgen diesem Vorhaben. "Es muss nur darauf geachtet werden, dass nicht mehr als 100 Gäste zusammen sind", so der Betreiber.

Um 1 Uhr ist Schluss (voraussichtlich)

Wie ein Verantwortlicher des Melusina und ein Bar-Betreiber in Clausen gegenüber dem LW bestätigten, dürfen (zumindest auf dem Gebiet der Hauptstadt) auf Anordnung der Stadt-Luxemburg die Clubs, Bars und Restaurants nur noch bis 1 Uhr öffnen (Informationstand: Freitag 13 Uhr). Somit sei die sogenannte "nuit blanche" gestrichen.