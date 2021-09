Vor 100 Jahren sah die Welt noch anders aus. Wir wagen einen Blick ins Wort-Archiv und suchen nach dem, was die Leser damals bewegte.

Nachrichten von vorgestern

Tod beim "Saint Louis Blues"

Tom RÜDELL Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Aber Nachrichten von vor 50, 75 oder auch 100 Jahren sind auf ihre eigene Art interessant - manchmal anrührend, aus heutiger Sicht komisch oder teils immer noch aktuell. Wir haben ins Archiv geschaut.

1921

Ein Gespenst geht um in Europa - gemeint ist natürlich der Kommunismus. Die Politikseiten des „Wort“ sind in den Jahren nach der Oktoberrevolution voll mit Berichten aus Russland. Aber auch der Lokalteil ist nicht frei davon - wie hier am 30. August:

Steinfort

In einer hiesigen Wirtschaft spielte abends ein fremder Gast den wilden Mann und er wollte sich schließlich entfernen, ohne seine Getränke bezahlt zu haben. Der von dem Wirte requirierte Wachtmeister wurde von dem Wütenden tätlich angegriffen; letzterer wurde jedoch bald überwältigt und nach dem Gefängnis spediert. Der rabiate Bursche, anscheinend ein Russe, war im Besitze mehrerer konmunistscher Schriftstücke und soll Agent der russischen Sowjets sein.



Die Schobermesse ist immer ein Thema - wegen des offiziellen Programms, aber auch der zum Teil unerfreulichen Randerscheinungen...

Diebische Weibsbilder

Einem jungen Mann aus dem Escher Kanton wurde von zwei Frauenzimmern, die er auf der Schobermesse kennen gelernt hatte, die Briestasche gestohlen. Als die beiden Diebinnen später mit dem Zuge abdampfen wollten, wurden sie am Bahnhof von den Gendarmen verhaftet. Das Geld wurde in ihrem Besitze wiedergefunden.



Die Schobermesse...

... stand gestern abend im Zeichen des Boxkampfes. Im „Moulin Rouge“ stritten sich die massenhaften Besucher beiderlei Geschlechts schon frühzeitig um die Plätze, für die sie 3, 5, 8, 10 und sogar 5 Franken bezahlten, um sich mit Gott weiß wieviel Verständnis an einigen mehr oder weniger interessanten Boxkämpfen zu weiden. In zwei andern kleineren Athletenbuden der Messe suchte man, wie allabendlich, das Publikum dadurch zu ködern, daß bestellte Boxer oder Ringkämpfer sich aus den Zuschauern zur Konkurrenz meldeten, jedesmal mit Erfolg.

Es gab jedoch auch gestern an zwei Stellen Gratis-Boxkämpfe, die kein Schwindel waren und ohne Reklame im Nu ungezählte Zuschauer vereinigten. Ein erster Kampf wurde auf dem unteren Schobermeßfeld zwischen 2 gutgekleideten, reichlich parfümierten Weibsathleten ausgetragen, die, als ihre Fausthiebe micht mehr die gehörige Wirkung hatten, sich gegenseitig unbarmherzig mit Stöcken bearbeiteten. Daß hierbei auch die üblichen Kosenamen fielen, liegt auf der Hand, handelte es sich doch augenscheinlich um eine „Question de Jalousie“. Etwas später spielte sich ein Kampf ab zwischen einem französischen Soldaten und einem jungen Luxemburger, wobei dieser in kurzer Zeit „knock out“ gesetzt wurde.

Der Polizeibericht war schon vor hundert Jahren eine wichtige Quelle für die täglichen Nachrichten. Auffällig: die mitunter blumigen Formulierungen für eine Verhaftung.

Düdelingen, 31. Aug.

Eine Polizeipatrouille traf einen ehemals hier ansässigen Deutschen an, der sich trotz eines Ausweisungsbeschlusses nach den luxemburgischen Fleischtöpfen zurückgesehnt hatte. Er spazierte nach dem kühlen Grunde.

1946

Am 29. August ist wieder einmal die Rede von einer bahnbrechenden technischen Neuerung:





Raketenpost

In Großbritannien werden Schritte unternommen, um mit den Vereinigten Staaten eine Postverbindung herzustellen, die äußerst rasch sein würde, sogar rascher als der Schall. Der Luftfahrtminister hat ein Gelände erwerben lassen, von dem aus durch Radio gelenkte Raketen abgefeuert werden können, die den Atlantik in 1,5 Stunden überqueren.



Die Welt hat allerdings immer noch ganz andere Probleme: Die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs sind aus einem Artikel am 30. August herauszulesen.

Monnerich.

Groß war die Freude der Familie Schmit als ihr Sohn Demy letzte Woche gesund und munter, nach beinahe vierjähriger Abwesenheit, wieder nach Hause kam. Schon Ende 1942 wurde er zur Wehrmacht gezwungen und weilte im Oktober 1943 zuletzt hier in Urlaub. In Italien gelang es ihm zu den Amerikanern überzulaufen. Diese gaben ihn weiter an die Franzosen. Bis kurz vor seiner Heimreise weilte er in Afrika. Hoffen wir, daß auch die vielen andern noch erwarteten Jungen bald glücklich in der Heimat eintreffen.



Die USA vergrößern sich - am 31. August sind die 50 Sterne auf der Flagge aber noch lediglich ein Vorschlag.

Washington

Der amerikanische Innenminister, Julius Krug, erklärte am Mittwoch, er habe vorgeschlagen, daß Hawai und Alaska als 49. und 50. Staat zur Union zugelassen werden sollen. Ferner gab er bekannt, er hoffe, daß der Kongreß im kommenden Januar die Gesetzgebung erlassen werde, die den Einwohnern von Puerto Rico gestatte, darüber abzustimmen, ob sie die Unabhängigkeit oder das Dominion Statut wünschten.



1971

Der Circus ist in der Stadt!

Der Doppelcircus Busch/Berlin - Roland/Bremen beging die glanzvolle Premiere eines 9tägigen Aufenthalts hier in Luxemburg. Bis auf einige wenige Plätze war das große Zelt, das etwa 3.500 Leute faßt, besetzt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben waren anwesend. [...] Während der Pause können sich die Zuschauer mit einer Dose Bier oder einem Eis am Stiel erfrischen und noch etwas Luft schnappen, die ihnen bei der ersten Nummer des zweiten Programmteils, auch den Allerhärtesten, zweifellos wegbleiben wird.

Ein tragischer Zwischenfall findet sich im Wort vom 1. September 1971: Die Jazzmusikerin Lilian Hardin Armstrong, Exfrau von Louis Armstrong, stirbt - auf der Bühne.

Bei einem Gedenkkonzert für Louis Armstrong starb am vergangenen Freitag in Chicago die Jazzpianistin und zweite Frau von „Satchmo“, Lilian Hardin Armstrong, im Alter von 73 Jahren. Sie brach zusammen (linkes Bild), als sie gerade W.C. Handy's „St. Louis Blues“ spielte (rechtes Bild), ein Stück, das sie und Louis Armstrong berühmt gemacht hatten.



