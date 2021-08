Vor 100 Jahren sah die Welt noch anders aus. Wir wagen einen Blick ins Wort-Archiv und suchen nach dem, was die Leser damals bewegte.

Nachrichten von vorgestern

Hilfe aus der Luft und ein lahmes Fußballspiel

Tom RÜDELL Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Aber Nachrichten von vor 50, 75 oder auch 100 Jahren sind auf ihre eigene Art interessant - manchmal anrührend, aus heutiger Sicht komisch oder teils immer noch aktuell. Wir haben ins Archiv geschaut.

1921

Am 23. August berichtet das „Wort“ von einer Neuanschaffung für die Straßenbahn. Aber es läuft nicht alles glatt.

Elektrische Trambahn

Seit gestern sind die zwei neuen Motorwagen der Elektrischen in Betrieb genommen worden. Die Wagen machen sich sehr schmuck und fallen besonders durch ihr kräftiges Geläute auf. Einem der beiden Wagen passierte gleich am ersten Tage ein Missgeschick. Als er gegen 12.20 Uhr in der Nähe der Victor-Hugoavenue auf Limpertsberg anlangte, geriet, anscheinend infolge mangelhafter Isolierung, ein Teil des Daches in Brand. Das Feuer konnte jedoch rasch gelöscht werden.



Spektakuläres spielte sich am Tag darauf auch in der bekannten französischen Wallfahrtsstätte Lourdes ab - dem katholischen Leitmedium war das eine Erwähnung auf Seite 2 wert.

Ewiger Grundsatz des Journalismus: "Sagen, was ist". (Rudolf Augstein, damals noch nicht geboren) Foto: LW-Archiv.

Eine aufsehenerregende Heilung in Lourdes

Am Samstag Morgen erfolgte in Lourdes eine neue, ungewöhnliche Heilung. Die Geheilte, ein 24jähriges Mädchen, namens Marguerite Lassalle, das an Hüftweh und dazu am Pott'schen Übel (eiterige Entzündung der Wirbelknochen, verbunden mit Verkrümmung derselben) litt, war auf der Reise nach Lourdes so krank, daß man ihr die letzten Sakramente verabreichen mußte. An der Ouelle wurde sie sofort vom Pott'schen Übel geheilt und am Nachmittag während der Prozession ebenfalls vom Hüftweh. Die Ärzte haben nach ihrer Untersuchung erklärt, daß die Heilung eine ganz ungewöhnliche sei. Die Geheilte befindet sich sehr wohl, ihr Aussehen verrät kaum mehr Spuren ihrer schweren Krankheit. Die Begeisterung der Wallfahrer über die erfolgte Heilung war unermeßlich.



Und natürlich: Die Schobermesse beginnt am 24. August 1991 - mit durchaus kritischen Fragen des „Wort“-Journalisten und einer Aufforderung an die Polizei...

Schobermesse 1921!

Mit dem heutigen Bartholomäustag hat die traditionelle Schobermesse, die diesmal annähernd 3 Wochen dauert, ihren Anfang genommen. [...] Ein Gang über den Meßplatz erinnert an das altbekannte Bild: die Einteilung ist ziemlich dieselbe, nur die Aufmachung ist bedeutender.

Die Nordseite des Feldes haben die großen Varietehallen Mousel, Glesener (jetzt Dornseiffer), Amberg-Braun und Breser belegt; zwischen diesen hat Josy Comes eine anmutige Friturehalle errichtet, deren innere und äußere Ausstattung nebst Blumen-Arrangements und elektrischer Beleuchtung sehr geschmackvoll wirkt und die einer Ausstellungshalle alle Ehre machen würde. Der Besitzer, der weder Mühe noch Kosten gescheut, verdient hierfür spezielles Lob. Die Mitte des Feldes ist von zwei großen und einem kleineren Dampfkarussel, einem sog. Haspel und mehreren Schaukeln besetzt, während links und rechts Schaustellungen aller Art, mit verlockenden Bildern und Aufschriften, sich aneinanderreihen. Von diesen ist der Zirkus Caroli wohl das bedeutendste Unternehmen.

Wichtige Frage: Sind die Attraktionen ihr Geld wert? Anno 1921 klärt derlei noch die Gendarmerie. Foto: LW-Archiv

Die erste Reihe der Verkaufsstände wird durch ein neuartiges Vergnügungsetablissement abgeschlossen: eine schweizerische Rodel- und Ski-Bahn, genannt „La Suisse hivernale“, die etwa 70 Meter lang und an ihrem Höchstpunkt 15 Meter hoch ist. Den Abschluß des Feldes bilden, wie voriges Jahr, das monumentale Cinema Berg nebst einigen Theaterbuden und Kramläden. [...] Alles in Allem wird die diesjährige Schobermesse hinsichtlich Attraktion besser ausfallen als ihre Vorgängerinnen, aber man fragt sich unwillkürlich, ob alle Etablissemente, speziell die Riesenunternehmen, auf ihre Kosten kommen und wo die Besucher das Geld hernehmen sollen. Ob ferner die Oualität der kleineren zahlreichen Schaustellungen gut ist, wird erst festzustellen sein; jedenfalls muß die Polizei eine strenge Inspektion vornehmen, damit das Publikum vor Enttäuschungen und Schlimmerem bewahrt bleibt.



1946

Aus Amerika kommt eine echte technnische Neuerung, über die der Korrespondent des „Wort“ am 26. August 1946 berichtet: Telefonieren von unterwegs!

Neue Möglichkeiten des Telephonverkehrs

Eine der vielen technischen Eigenheiten Amerikas, über die sich Touristen und Neu-Einwanderer sehr wundern, ist das Telephon im Fahrstuhl der New Yorker Wolkenkratzer. Jetzt dürfte man über diese Epoche hinausgelangt sein. Denn die amerikanische Stadt St. Louis hat Telephone oder genauer gesagt:„Radiophone“ in Autos einbauen lassen. Der Autofahrer drückt auf einen Knopf, er nimmt den Hörer an das Ohr, es meldet sich der Telephonbeamte, und dieser stellt innerhalb weniger Sekunden eine Verbindung mit einem der 27 Millionen Telephonabonnenten Amerikas her. Es ist noch nicht bekannt gegeben worden, ob man später von seinem Auto aus während der Fahrt auch mit dem Ausland telephonieren kann, dies muß aber auf demselben Wege möglich sein.

Was heute noch wie ein Märchen klingt... ist im Wunderland Amerika bereits Realität. Allerdings nicht ganz billig zu haben. Foto: LW-Archiv.

Andererseits kann bereits jeder Telephon-Abonnent Amerikas, der die Telephon-Nummer eines Autos kennt, den Autofahrer während seiner Fahrt anrufen. [...] Die Wagen bekommen Telephon-Nummern, und diese werden ver-öffentlicht.— Schon befindet man sich in New York und in 40 andern Städten Amerikas ebenfalls im Vorbeitungsstadium des Wagentelephons. Optimisten glauben, daß die meisten von ihnen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit einem Telephondienst aufwarten können. [...] Beim gewöhnlichen Auto-Telephondienst kostet ein Dreiminuten-Stadtgespräch 30 bis 40 Cents, während das gewöhnliche Gespräch sonst 5 Cents für 5 Minuten kostet. Der Wagenbesitzer darf sich einen eigenen Telephon-Apparat in den Wagen einbauen, oder aber er bekommt einen Apparat geliefert und eingerichtet, was 25 Dollar kostet. Er hat jeden Monat 15 Dollar für die allgemeine Aufrechterhaltung des Wagen-Telephondienstes zu entrichten.

1971

Großer Fußball auf Verlorenkost: Union Luxemburg empfängt am 24. August 1971 den spanischen Meister F.C. Valencia. 4.000 Zuschauer sehen allerdings ein phasenweise wohl eher langweiliges Match...

Union - Valencia 0-1 (0-1)

Mit einem knappen und ziemlich glanzlosen 1-0 für den spanischen Meister F.C. Valencia ging gestern auf Verlorenkost die Präsenz von Union Luxemburg im Europapokal zu Ende. Dies geschah jedoch erhobenen Hauptes, den die Mannen um Lothar Kleim boten auch im Rückspiel eine tapfere Leistung und hielten damit ein Gesamtergebnis, das dem Luxemburger Fußball alles andere denn Unehre macht. [...] Die ohne den verletzten Claramund antretenden Gäste wußten nur die technischen Register zu ziehen und blieben damit ihrem Ruf als Klassemannschaft viel schuldig. [...] Das Geschehen sah mitunter sogar derart flach und spannungslos an, daß sich die zur Unterstützung „ihrer“ Mannschaft herbeigeeilten iberischen Gastarbeiter (und es waren deren viele) die Zeit mit humoristischen Zurufen vertrieben.

Bezeichnend für die Qualität der Partie: Das 0:1 ist ein "seichter Aufsetzer". Foto: LW-Archiv





Seit dem 1. Mai 1970 verfügt der Luxemburger Automobilclub ACL über eine Flugzeugambulanz, um verletzte Mitglieder über längere Strecken transportieren zu können. Aber erst im August 1971 wurde es zum ersten Mal ernst. Darüber berichtete das „Wort“ am 28. August.

Über den Touring Club de France erhielt der ACL telephonische Nachricht, bei Orléans habe ein Mitglied des ACL einen schweren Autounfall erlitten. Während der Fahrer mit einem Beinbruch und kleineren Verletzung davon kam, wurde seine Ehefrau mit einer sehr gefährlichen Verletzung hospitalisiert. [...] Für die Frau des bei Orléans verunglückten Mitglieds kam nur ein Heimtransport im Ambulanzflugzeug in Frage. [...] Die ganze Vorbereitungsoperation hatte mehr als 40 Telephongespräche, davon 12 Ferngespräche mit Orléans und Paris erfordert. [...] Um 17.15 Uhr landete die Maschine wieder auf dem Flughafen Findel, wo sie von ACL-Vertretern erwartet wurde. Dankbar begrüßte der verunglückte Autofahrer seine Helfer.

