Nachhaltigkeit mit Nadelstichen

Mit dem Recycling und Upcycling alter Textilien kämpft Nicole Steines aus Tarchamps gegen die Auswüchse der Wegwerfgesellschaft. Ein Kampf, der nun gar mit einem Naturpark-Preis honoriert wurde.

Was für den Autofan der neue Sportwagen, das ist für Nicole Steines derzeit ihre „Brother Stellaire“. Strahlenden Glanz in ihr bescheidenes Nähzimmer, das bringt die blütenweiße Brodiermaschine auf jeden Fall. Ob per Touchscreen oder App, lassen sich mit ihr die schönsten Zeichnungen, Bilder und Fotos in Stickmuster verwandeln, die das Gerät alsdann in Windeseile auf die gewünschte Stoffunterlage zaubert.

„Die kann schon richtig tolle Sachen“, zeigt sich die 56-Jährige immer noch beeindruckt, während sie eines ihrer schönsten Testexemplare hervorkramt ...