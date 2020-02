Nachhall einer Explosion: Ein Jahr nach dem Unglück in Waldhof

Vor einem Jahr starben zwei Unteroffiziere bei einem Munitionsunglück in Waldhof. Der technische Bericht zum Zwischenfall liegt mittlerweile vor. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen.

Es sollte ein Routineeinsatz sein – ein Tag wie jeder andere. Doch nach dem 14. Februar vor einem Jahr ist nicht nur für die Luxemburger Armee nichts mehr, wie es einmal war. Adjudant-major Luc Derneden und Adjudant-chef Mike van de Berg überleben den Tag nicht, zwei weitere Armeeangehörige werden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich.

An jenem Donnerstagmorgen explodiert auf dem Gelände des Munitions- und Materiallagers der Armee eine Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg und reißt die beiden Mitglieder des Kampfmittelräumdienstes in den Tod. Unmittelbar nach dem Unglück werden Ermittlungen eingeleitet, Experten sollen klären, wie es zu der Explosion kommen konnte.



Auf Nachfrage hin bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nun, dass das technische Gutachten über den Zwischenfall abgeschlossen ist. Das Ende der Ermittlungen bedeutet dies aber noch nicht.

Die Kriminalpolizei ist noch mit Recherchen und Überprüfungen beauftragt. Da es sich um einen sehr technischen, nicht alltäglichen Sachverhalt handele, nehme dies viel Zeit in Anspruch, so der Sprecher. Über Einzelheiten schweigt die Staatsanwaltschaft aber und verweist auf das Untersuchungsgeheimnis. Demnach ist nicht bekannt, was das Munitionsunglück herbeigeführt hat.



Sicher ist allerdings: Der 47-jährige Adjudant-major Luc Derneden und der 39-jährige Adjudant-chef Mike van de Berg waren keine Anfänger. Die Männer waren bereits seit mehreren Jahren Mitglieder des Kampfmittelräumdienstes, eine Einheit, die jährlich bei rund 250 Einsätzen historische Munitionsfunde und andere gefährliche Objekte sichert.



Wie bereits zahlreiche Male zuvor bereiteten die Männer an jenem Morgen einen 48 Kilogramm schweren Sprengkörper für einen Abtransport nach Belgien vor, wo er entsorgt werden sollte. Das Geschoss explodierte, während es mit einem Gabelstapler in einer Lagerhalle transportiert wurde. Einen Zünder hatte die Munition nicht.



Über die genaue Beschaffenheit und Art des Geschosses ist zumindest öffentlich nichts bekannt – allerdings schlummerte das Geschoss wahrscheinlich mehr als 70 Jahre als Blindgänger im Luxemburger Boden.

Durch Witterungseinflüsse, chemische Zersetzung oder Korrosion werden solche Altlasten immer instabiler. Unter diesen Bedingungen können dann auch relativ leichte Erschütterungen zu einer Detonation führen. Dies könnte auch in Waldhof der Fall gewesen sein.

Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich zwei Unteroffiziere einer anderen Einheit in der Halle, um dort Material abzuholen. Die beiden wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Mann überlebte wohl nur aufgrund des Eingreifens eines weiteren Unteroffiziers.

Remy Eiffes, Adjudant-major und ebenfalls Mitglied des Kampfmittelräumdienstes, hatte die Halle nur wenige Augenblicke vor der Explosion verlassen. Ihm gelang es, die schwersten Blutungen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu stillen und so rettete er wohl das Leben des Schwerstverletzten. Der Mann wurde notoperiert und ist seitdem auf dem Weg der Besserung.



Für seinen Einsatz wurde Remy Eiffes am Vortag des Nationalfeiertags als Chevalier de l’Ordre de la Couronne de chêne ausgezeichnet. Die verstorbenen Unteroffiziere erhielten indes die höchste militärische Auszeichnung, die im Großherzogtum posthum verliehen werden kann – die Croix d’honneur et de mérite militaire en vermeil avec palmes.



Auch die beiden Verletzten wurden während der Zeremonie beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt geehrt. So erhielt der bei der Explosion schwer verletzte Adjudant-chef John Lanser im November die Croix d’honneur et de mérite militaire en vermeil.

Lager und Stützpunkt



Das Munitionsdepot in Waldhof auf dem Gelände der Gemeinde Niederanven ist seit 1964 Stützpunkt des Service de déminage (Sedal) und zugleich das Munitionslager und Materiallager der Luxemburger Armee. Die Mitglieder der Spezialeinheit haben mehrere Missionen: unter anderem das Bergen von Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und das Vermitteln der Grundkenntnisse über explosive Geschosse an die Soldaten. Sie nehmen auch an Auslandseinsätzen teil.



Auf dem Gelände in Waldhof befinden sich rund 20 Lagergebäude, in denen sowohl die Munition für den aktuellen Bedarf der Armee als auch historische Funde gelagert werden. Da die luxemburgische Armee nicht über größere Artilleriewaffen verfügt und die 105-Millimeter-Kanonen nur noch für Salutschüsse bei Festlichkeiten eingesetzt werden, wird in Waldhof hauptsächlich kleinkalibrige Munition gelagert. Anders verhält es sich mit den historischen Funden von Blindgängern und Restbeständen. Das Munitionsdepot in Waldhof ist eine der drei militärischen Einrichtungen der Armee im Großherzogtum neben der Kaserne in Diekirch und dem Kommandostab in Luxemburg-Stadt.

Das Militärdepot in Waldhof war im vergangenen Jahr nicht zum ersten Mal Schauplatz eines tragischen Unglücks. Am 5. November 2012 war ein 22-jähriger Soldat durch eine Kugel aus dem Dienstgewehr eines Kameraden zu Tode gekommen, nachdem sich ein Schuss versehentlich gelöst hatte. Im darauffolgenden Prozess wurde der Beschuldigte zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. jag/m.r.