(jl) - Am 12. Oktober bekam die sonst oft nur als Stammtischthema dienende Asylpolitik offenbar für manchen Luxemburger urplötzlich ein Gesicht: das des zwölfjährigen Youssef L'Emir.

Seit der Junge vor einem guten Monat, nach sechsjährigem Aufenthalt im Großherzogtum und erfolgreicher Grundschullaufbahn, mit seiner Mutter in deren Heimat Georgien rückgeführt wurde, wird im Lande leidenschaftlich diskutiert über die bisweilen tragische Spannweite zwischen Recht und Gerechtigkeit – und den Menschen, um den es hier geht.

Zwischen Recht und Gerechtigkeit

Gerade dies versuchten am Freitagnachmittag jedenfalls im „Lycée classique“ in Diekirch knapp 300 Schüler in einer Solidaritätsaktion für Youssef und seine Mutter in den Mittelpunkt zu rücken. Immerhin war er bis vor kurzem als 7ième-Schüler am LCD noch einer von ihnen – bis zu seiner Zwangsausweisung, die hier kaum jemand nachvollziehen kann.

„Joussef ist eben für uns einfach ein guter Freund, stets zurückhaltend und freundlich zu jedermann. Und noch dazu einerder Besten in der Schule“, sagt die 15-jährige Katinka, die mit Youssef die Grundschule in Redingen besucht hat. „In Redingen war er auch im Handballverein aktiv. Überhaupt liebt er den Sport.“

"Er kennt doch nur dieses Land"



Wie Youssef nun in Georgien Fuß fassen soll, ist ihr denn auch ein Rätsel. „Er ist in Deutschland geboren worden und dann 2011 mit seiner Mutter nach Luxemburg gekommen. Er kennt doch nichts anderes als unsere Sprache und Kultur“, betont sie.

Zudem drohe den beiden in Georgien wohl Gefahr, da sich die Mutter von Youssefs Vater getrennt hatte und die Familie des Mannes sie und das Kind seither als Schande ansieht. Dass die Mutter deshalb bei ihrem Asylantrag in Luxemburg falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht hatte, dafür gibt es laut Außenministerium allerdings keinerlei Anhaltspunkte.

Das Ministerium hatte sich dieser Tage in einem Presseschreiben zu den genauen Hintergründen des Falles geäußert, nachdem die Rückführung für emotionsgeladene Debatten in den sozialen Netzwerken gesorgt hatte.

Außenministerium: "Alles versucht"



Die Behörde betont darin zugleich, dass in dem komplexen Dossier vieles unternommen worden sei, um der Familie ein Bleiberecht zu gewähren. Da die Mutter während der gesamten Asylprozedur falsche Angaben gemacht oder Informationen zurückgehalten hatte, sei es aber angesichts der Rechtsvorschriften letztlich unmöglich geworden, eine Zwangsrückführung abzuwenden. Die Anteilnahme am Schicksal der Betroffenen könne man dennoch sehr gut nachvollziehen.

„Mindchangers“: Jugendliche für eine bessere Welt

Für Katinka und ihre Freunde bleiben die Erläuterungen dagegen ein schwacher Trost: „Selbst wenn die Mutter – aus welchen Gründen auch immer – Fehler gemacht hat, so ist es doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass ihr Junge nun darunter leiden soll“, meint sie, ehe sie mit Max Lentz und den anderen Jugendlichen ihrer Vereinigung „Mindchangers“ auf die Bühne in der LCD-Halle steigt, um die Schülerschar vor ihnen über Youssef dramatische Lage aufzuklären.

Gemeinsam wollen die „Mindchangers“ fortan mit kleinen, aber konkreten Schritten die Welt zu einem besseren Ort machen. Ob es Youssef hilft, bleibt abzuwarten. Immerhin haben sie aber das Bewusstsein der Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen zumindest für einen kurzen Moment auf die menschlichen Schicksale hinter den Asylprozeduren gelenkt. Vielleicht war dieser Schritt ja größer als sie denken ...