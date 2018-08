Beim Einsatz zwischen Schlindermanderscheid und Consthum soll sich am Wochenende die neue Führungsstruktur des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes bewährt haben.

Nach Waldbrand im Norden des Landes: Reform greift

Sandra SCHMIT

Abgebrannte Baumstümpfe ragen aus dem Boden, an vereinzelten Stellen steigt noch Rauch auf, dazwischen die kläglichen Überreste eines Baumes, die nach den Flammen übrig blieben. Es ist ein Bild der Verwüstung, das sich am Samstagmorgen nach dem Brand zwischen Schlindermanderscheid und Consthum bietet. Denn am Freitagmittag stand dort ein ganzer Hügel in Flammen – auf rund zehn Hektar.



Angesichts dieser Größe spricht Cédric Gantzer, der Sprecher des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) von einem „außergewöhnlichen Einsatz“. Es komme nicht jeden Tag vor, dass die Einsatzkräfte einen Brand auf einer derart großen Fläche löschen müssen. Hinzu kamen die extreme Hitze und die unzugängliche Lage: Da das Gelände sehr steil ist, konnten die Rettungskräfte einige Orte nur schlecht erreichen und mussten teilweise zu Fuß anrücken.



Gute Zusammenarbeit



Bis zu 150 Feuerwehrkräfte waren über das Wochenende im Einsatz; auch am Sonntag waren immer noch mehr als 20 von ihnen vor Ort – das als reine Sicherheitsmaßnahme, falls sich kleinere Brandnester erneut entzünden sollten. Sie kamen aus Burscheid, Grosbous, Hosingen und Rosport.



Denn durch die Reform des Rettungswesens arbeiten seit dem 1. Juli die freiwilligen Feuerwehren mit der Protection civile nun als CGDIS zusammen. Die Zusammenarbeit habe bei diesem Großeinsatz gut funktioniert, stellt Cédric Gantzer zufrieden fest:„Die neue Führungsstruktur hat gegriffen und den Feuerwehrkräften die Arbeit auf dem Feld erleichtert.“



Zentrale Koordinationsstelle



Koordiniert wurde der Einsatz vom Centre de gestion des opérations (CGO): Von dort aus kümmerten sich Mitarbeiter darum, dass die Hochspannungsleitung von der Creos abgeschaltet wurde, sie organisierten den Einsatz einer Drohne und sorgten dafür, dass die Rettungskräfte ausreichend verpflegt wurden.



Dadurch wurden die Einsatzkräfte vor Ort entlastet und konnten sich auf das Löschen des Brandes konzentrieren: „Früher hätte bei solch einem Brand die lokale Einheit pausenlos am Ort des Geschehens sein müssen, jetzt konnten die Einsatzkräfte sich abwechseln und auch mal nach Hause gehen, um sich auszuruhen.“



Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Was bleibt, ist die Frage nach der Brandursache: Sie ist weiterhin unbeantwortet.



Aufgrund der aktuellen Hitzewelle weist die Leitstelle der Rettungsdienste noch einmal auf die erhöhte Brandgefahr hin. Demnach gilt es weder Zigarettenstummel, noch leere Flasche einfach in die Natur zu werfen. Sie können nämlich einen Brand entfachen. Zudem sollte generell kein Feuer in der freien Natur gemacht werden; auch beim Grillen sollte man Acht geben. Außerdem wird davon abgeraten, mit dem Auto über Felder zu fahren. Denn kommt es zu einem Kontakt zwischen trockenem Gras oder Halmen und heißen Teilen des Autos, etwa dem Auspuff, besteht Brandgefahr.