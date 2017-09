Von Jacques Ganser



Der Fall hat für viel Diskussionsstoff in den sozialen Medien gesorgt, nun ist auch die Politik aktiv geworden. Justizminister Felix Braz erklärte dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage, dass er die Gesetzeslage in Sachen Voyeurismus zusammen mit der Staatsanwaltschaft prüfen wolle. Es geht dabei um den Leidensweg einer Reihe von Frauen, welche jahrelang von einem Mann in einem städtischen Bus ohne ihre Einwilligung gefilmt wurden.

Klage brachte nichts

Trotz einer Klage und der Identifizierung des Mannes sind der Justiz aber wegen einer Gesetzeslücke die Hände gebunden ...