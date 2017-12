(SH) - Am Montag gegen 11 Uhr auf Höhe des Hauses Nummer 132 in der Rue de Mondercange in Esch/Alzette ein Fußgänger angestoßen. Der Unfallfahrer, der sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern, war von Monnerich in Richtung Esch/Alzette unterwegs. Der Fußgänger, der unter Schock stand, konnte lediglich Mutmaßungen über das Unfallfahrzeug äußern. So könnte es sich um einen schwarzen oder blauen Wagen der Marke Citroën mit alten französischen Erkennungstafeln gehandelt haben. Das Dach soll mit Schnee bedeckt gewesen sein. Sämtliche Informationen sind für die Polizeidienststelle Esch/Alzette unter der Nummer 4997-5500.



Der Zeugenaufruf nach dem Unfall am Freitag in Sandweiler wurde unterdessen eingestellt. Wie die Polizei mitteilt, seien mehrere zweckdienliche Hinweise eingegangen.

Person ermittelt



Am 17. September dieses Jahres war in der Rue des Promenades in Itzig unterdessen eine Handtasche aus einem geparkten Wagen entwendet worden. Zwischen 3.34 Uhr und 3.41 Uhr war an einem Geldautomaten in der Route de Thionville in Hesperingen eine größere Geldsumme mit einer Karte, die sich in der Handtasche befand, abgehoben worden. Die Person konnte inzwischen ermittelt werden.







