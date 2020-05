Eine Woche nach seinem schweren Unfall in Mersch ist nun ein Radfahrer im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach Unfall in Mersch: Radfahrer stirbt im Krankenhaus

(str) - Jener Radfahrer, der am 27. April in Mersch in eine Baugrube gestürzt war, ist am Dienstag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 72-jährigen Mann aus Mamer.



Das Opfer war zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem roten Fahrrad von Mersch aus in Richtung Reckingen unterwegs. Foto: Polizei

Die Umstände des Unfalls hatten die Polizei dazu bewegt, noch am Tag des Geschehens einen Zeugenaufruf zu veröffentlichen.

Gegen 17 Uhr war der Radfahrer am Montag vergangener Woche in der Rue d‘Arlon in Mersch in einer Baugrube gestürzt und hatte sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf einem roten Fahrrad von Mersch in Richtung Reckingen unterwegs.



Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Unfall die Spurensicherung der Kriminalpolizei mit Untersuchungen befasst.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt nach wie vor die Polizei aus Mersch unter der Nummer 24490-1000 entgegen.

