(jag) - Nach einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag bleibt die Autobahn Luxemburg-Brüssel mindestens bis Montagmittag in beide Richtungen gesperrt. Der deutsche Laster hatte Fässer mit giftigen und brennbaren Substanzen geladen. Nach einer Kollision mit der Mittelleitplanke kippte das Fahrzeug und geriet in Brand. Den im Stau stehenden Autofahrern wurde geraten, die Fenster zu schließen. Obwohl die Rettungskräfte die Lage am Montagmorgen im Griff hatten, rief der Gouverneur der Provinz Luxemburg den Krisenplan aus. Die Fässer mit den Giftstoffen wurden in der Nacht zum Montag geborgen, es soll keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestehen.

Den Autofahrern wird geraten auf die N4 auszuweichen. Wegen der ausgetretenen Chemikalien wurde vorsichtshalber ebenfalls der Zugverkehr zwischen Bertrix und Libramont gestoppt.