(dho) - Ein junger Mann, der in dem Auto saß, das am vergangenen Mittwoch gegen einen Baum geprallt war, erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Dies bestätigte die Polizei am Mittwochmittag auf Nachfrage.



In dem Unfallauto waren insgesamt sechs Personen, die alle verletzt wurden. Sie waren kurz vor Mitternacht auf der Strecke zwischen Reichlingen und Niederpallen unterwegs.



Vor Ort waren die Notärzte aus Ettelbrück und Luxemburg, die Ambulanzen aus Redingen, Steinfort, Rambrouch und Lintgen, der CIS aus Redingen und Preizerdaul sowie die Police Grand-Ducale.