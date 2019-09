Er hatte Ende August nahe Senningerberg einen Bus gerammt und zehn Menschen verletzt. Dann tauchte der 46-jährige Unfallverursacher unter. Nun ist er ein Fall für Interpol.

Nach Unfall auf Autobahn A1: Fahrer wird weltweit gesucht

Mit voller Wucht hatte ein betrunkener Autofahrer am Abend des 27. August einen Minibus auf der Autobahn A1 in Höhe Senningerberg gerammt. Bilanz: zehn Verletzte. Nun wird weltweit nach dem Unfallverursacher gefahndet.



Der Aufprall bei der Kollision war derart heftig, dass der Minibus, der auf der A1 in Fahrtrichtung Trier unterwegs war, ins Schleudern geriet, gegen die Mittelleitplanken stieß und schließlich auf die Fahrerseite umkippte. Im Bus wurden insgesamt zehn Personen verletzt, davon vier schwer.



Flucht aus dem Krankenhaus



Der Wagen des Unfallverursachers ging indes in Flammen auf. Der Fahrer, ein 46-jähriger Franzose, flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später an seiner Wohnadresse in Senningerberg antreffen. Er war stark alkoholisiert.



Da der Verdacht einer Kopfverletzung bestand, wurde er mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert. LW-Informationen zufolge ergriff er dann aber erneut die Flucht. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.



Wie die Pressestelle der Justiz am Montag auf Nachfrage hin bestätigte, wird nach dem Mann sowohl national wie auch mit einem europäischen und einem internationalen Haftbefehl gefahndet.