(mth) - In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Passant gegen 3.45 Uhr in der Rue de Strasbourg von zwei Männern angesprochen, als einer der Unbekannten dem Opfer plötzlich eine Kette vom Hals riss und die Beiden in Richtung Avenue de la Liberté flüchteten.

Der Mann verständigte die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Dank der Beschreibung, die das Opfer abgegeben hatte, konnten die Flüchtigen einzeln festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden.

Bei einer Durchsuchung konnte bei einem der Täter die gestohlene Halskette gefunden werden. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete eine Vorführung vor dem Untersuchungsrichter an. Die Halskette wurde an den rechtmäßigen Eigentümer zurückerstattet.

Die beiden mutmaßlichen Diebe wurden verhaftet. Sie hatten bereits in der selben Nacht versucht, einem weiteren Passanten das Mobiltelefon zu entwenden.