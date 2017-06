(che/C.) - Am 22. Mai wurde eine Lottoannahmestelle in Schweich überfallen. Wie die Polizei aus Trier nun mitteilt, hat die Luxemburger Polizei am 14. Juni einen Tatverdächtigen aus Luxemburg verhaftet. Der 30-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft in Deutschland.



Gemeinsam mit einem Komplizen soll der Mann am 22.Mai eine Lottoannahmestelle in der Schweicher Brückenstraße überfallen und einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet haben. Eine Mitarbeiterin bedrohten sie dabei mit einer Waffe. Die Fahndung nach dem zweiten Täter dauert an.