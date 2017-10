(SH) - Rund acht Monate nach dem Überfall auf einen belgischen Bankkunden auf dem Parkplatz des Hauptsitzes der BIL fahndet die belgische Polizei nun mit einem Video nach den Angreifern.

Bei dem Raubüberfall am 26. Januar dieses Jahres waren dem Kunden rund 1,3 Millionen Euro gestohlen worden. In dem Video, das die belgische Polizei am Montag auf ihrem Youtube-Channel gepostet hat, wird der Tathergang wiederhergestellt. Demnach soll der Bankkunde gemeinsam mit seinem Anwalt auf den Parkplatz gefahren sein und den Wagen dort abgestellt haben. Ein weiteres Auto hielt dann in einer Seitenstraße an. Drei maskierte und mit Baseballschlägern bewaffnete Männer stiegen aus diesem Wagen aus und liefen auf das Fahrzeug des Opfers zu. Diesem raubten sie nicht nur das Geld, sie verletzten ihn auch.

Wie die belgische Polizei weiter erklärt, seien die Täter anschließend in einem Audi A3 von grauer Farbe geflüchtet. Das Fluchtauto, das die Täter in Bridel abgebrannt hinterlassen hatten, sei am 17. Februar 2016 in Frasnes-lez-Anvaing bei Tournai gestohlen worden. Damals trug es die belgischen Erkennungstafeln 1-FOR-625. Am Tattag war der Wagen unterdessen mit den Luxemburger Erkennungstafeln SE 4043 versehen. Diese waren wiederum am Vortag des Überfalls in Fontaine-l'Evêque bei Charleroi gestohlen worden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den Tätern um Belgier aus dem Raum Charleroi handelt. Wer Hinweise über die Männer im Video geben kann, soll sich bei der belgischen Polizei unter der Nummer 0032-2-554-44-88 melden.



Anfang Februar hatte die Luxemburger Staatsanwaltschaft bekanntgegeben, dass im Zusammenhang mit dem Überfall eine Person verhaftet wurde. Informationen des "Luxemburger Wort" zufolge soll es sich dabei um den Anwalt des Bankkunden handeln. Wie die belgische Zeitung "La Dernière Heure" am Dienstag auf ihrer Internetseite schreibt, sei ein Verfahren gegen den Anwalt eröffnet worden.



