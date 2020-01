Kärjengen und Petingen haben ein Formular erstellt, mit dem sich Betroffene an die Gemeinde wenden können. Eine Bilanz zeigt: Viele Schäden sind noch nicht behoben.

Nach Tornado: Spendengelder werden ausgezahlt

Die knapp 100 Meter lange Rue Neuve in Petingen sieht aus wie eine großen Baustelle. Überall sind Arbeiter am Werkeln. Knapp sechs Monate sind es her, dass ein Tornado in dieser Straße besonders stark wütete. Manche, überwiegend alte, Häuser bleiben bis heute unbewohnbar. Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle. In 31 Gebäude in der Gemeinde Petingen konnten die Bewohner noch nicht zurück. Die hohe Zahl zeigt das Ausmaß der Schäden, die der Wirbelsturm in kurzer Zeit anrichtete.

Beide betroffenen Gemeinden, Petingen und Kärjeng, hatten nur Tage nach der Naturkatastrophe Spendenkonten eingerichtet, auf denen insgesamt 1,1 Millionen Euro gesammelt wurden. Auf einer Pressekonferenz am Freitag präsentierten der Bürgermeister von Petingen, Pierre Mellina (CSV) und der von Kärjeng, Michel Wolter (CSV), wie es mit den Geldern weitergeht.



„Ein Ausschuss, bestehend aus acht Personen, wird nun die Kriterien für die Auszahlung festlegen“, sagt Michel Wolter. Dabei werden Kriterien ausgearbeitet, die weniger streng sein werden als die, die an die Hilfen des Familienministeriums gebunden sind. Die Prioritäten zur Verteilung der Spenden sind jedoch wie folgt festgelegt: Körperschäden, Schäden an Häusern, Schäden an Autos, Schäden an Gräbern und Verschiedenes, wie etwa an Gartenmöbeln oder Gartenhäuschen. Wie Betroffene Hilfe erhalten können, wird im Kasten unter dem Artikel erklärt.



Fassadenarbeiten werden Versicherungen noch einmal teuer



Des weiteren zogen die beiden Bürgermeister eine Bilanz zum Stand der Dinge. Insgesamt waren rund 650 Häuser betroffen und mehr als 1.300 Autos. Die Versicherungen schätzen die Schadenssumme auf 100 Millionen Euro. Bislang wurden 40 Millionen ausgezahlt. „Dies liegt daran, dass die Arbeiten an den Fassaden noch bevorstehen, die wohl teurer werden als die an den Dächern“, erklärt Michel Wolter. Er schätzt, dass diese Arbeiten ab Februar/März beginnen können.



In der Rue Neuve in Petingen herrscht auch knapp sechs Monate nach dem Wirbelsturm kein gewöhnlicher Alltag. Foto: Diana Hoffmann

In Kärjeng hatte es Schäden an 375 Gebäuden gegeben. 78 Personen mussten ihre Wohnung vorübergehend verlassen. In Petingen waren 250 bis 300 Gebäude betroffen und 65 Personen mussten aus ihrem Zuhause ausziehen. Das Familienministerium hat bislang 64 Dossiers erhalten. 12 davon wurden angenommen, 20 abgelehnt und 32 werden gerade bearbeitet. 196.000 Euro wurden bislang vom Ministerium ausgezahlt. Die Formulare dort können noch bis zum 31. März eingereicht werden.



Die Gemeinde Petingen erlitt an ihren Infrastrukturen und Bäumen einen Schaden von etwa 500.000 Euro. In Käerjeng wurden das Kulturzentrum sowie die Sporthalle und ein Sportfeld beschädigt. Die Kosten werden insgesamt auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.



Auszahlung der Spendengelder

Die Formulare sind bis zum 20. April 2020 einzureichen. Sie werden in den beiden Gemeinden verteilt, können aber auch im Rathaus sowie im Sozialamt abgeholt werden oder im Internet heruntergeladen. Diesem beizufügen ist eine Kopie der Antwort der Versicherung und des Familienministeriums sowie eine Kopie der bezahlten Rechnungen oder Kostenvoranschläge, ein Kontoauszug der Kosten, die von der Versicherung oder vom Familienministerium bezahlt wurden, und, falls möglich, auch Fotos der Schäden, die von der Versicherung oder dem Familienministerium übernommen wurden.

Auch Personen die nicht aus der Gemeinde sind und Schäden, etwa an ihrem Auto erlitten haben, die sie bislang nicht erstattet bekamen, können sich an die Gemeinde wenden.

www.kaerjeng.lu www.pétange.lu