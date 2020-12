Er steht unter dringendem Tatverdacht, einer Person bei einer Schlägerei schwere Verletzungen mit Todesfolge zugefügt zu haben. Er könnte bewaffnet sein.

Nach tödlicher Auseinandersetzung: Nait Ali Mohamed Reda gesucht

(dho) - Gesucht wird Nait Ali Mohamed Reda. Er ist 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur. Er steht der Polizei zufolge unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht auf Freitag in einer Flüchtlingsunterkunft in Strassen eine Person angegriffen zu haben. Diese ist infolge der Verletzungen gestorben. Der Tatverdächtige befindet sich auf der Flucht. Es ist nicht auszuschließen, dass er bewaffnet und gewaltbereit ist.

Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen dichten Vollbart und war mit einer Jeanshose, dunkelbraunen Schuhen (keine Sneakers), einer dunklen Mütze und mit einer mittellangen dunklen khaki oder schwarzen Jacke mit Pelzkragen bekleidet.

Alle Informationen und Hinweise zu der gesuchten Person sind unverzüglich an die Polizeinotrufzentrale 113 oder an die Kriminalpolizei, Tel: (+352) 244 60 2110 weiterzuleiten.



Wie die Polizei mitteilt, war es in der Nacht zum Freitag in der Flüchtlingsunterkunft in Strassen im Foyer Logopédie zu einem gewalttätigen Angriff auf einen 38-jährigen Bewohner gekommen. Dabei trug dieser schwere Verletzungen davon, denen er am Freitagmorgen im Krankenhaus erlag.

