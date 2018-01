(mth/SH) - Nachdem am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der A7 drei Personen ums Leben gekommen sind und eine weitere Person schwer verletzt wurde, fand am Mittwoch Vormittag eine groß angelegte Suchaktion an der Unfallstelle statt.



Grund für die Suchaktion sind Gerüchte, dass sich möglicherweise noch eine fünfte Person im Wagen befand. Dabei soll es sich um ein Kleinkind handeln. Dem Umfeld der Familie jener Frau, die den Unfall überlebte, zufolge, soll es sich um ihr Kind handeln.

Wie von der Pressestelle der Justiz zu erfahren war, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich dabei um eine Falschinformation handelt. Durch die Suchaktion wollen sie dennoch auf Nummer sicher gehen, dass nicht noch eine weitere Person in den Unfall verwickelt war.

Die Frau, die den Unfall überlebt hat, ist weiterhin nicht ansprechbar. Sie befindet sich jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Bei dem Unfall waren am Samstag drei Personen ums Leben gekommen. Derzeit ist auf der A7 ab Waldhaff in Richtung Norden noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, weil die Leitplanke, die bei dem Unfall zerstört wurde, repariert wird.



