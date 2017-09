(che) - Die Leitung von "Luxexpo the Box" bedauert, dass es am Sonntag bei der "International Dog Show" zu einem Fall von Tierquälerei gekommen ist.



Die Leitung verurteilt das Vorkommnis, bei dem sieben Hunde an besagtem Tag ohne Wasser und Nahrung in einem Fahrzeug in der prallen Sonne eingesperrt worden waren, aufs Schärfste.



Um solche Vorkomnisse in Zukunft zu vermeiden, schließt "Luxexpo"sich den Vorschlägen der Veterinärinspektion sowie des Veranstalters (Union Cynologique Saint-Hubert Luxembourg) an, die Kontrollen zu verstärken sowie die Veranstaltung neu zu organisieren. Nur dann sei Luxexpo bereit, die "International Dog Show" weiterhin willkommen zu heißen.