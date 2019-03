Nachdem "Eberhard" am Sonntag für weit über 500 Einsätze der Rettungsdienste gesorgt hatte, bleiben auch am Montag noch einige Strecken gesperrt.

Nach Sturm: Zahlreiche Straßen noch gesperrt

Nachdem "Eberhard" am Sonntag für weit über 500 Einsätze der Rettungsdienste gesorgt hatte, bleiben auch am Montag noch einige Strecken gesperrt.





Sturm über Luxemburg: Person von schwerem Ast getroffen Bei Imbringen ist am Sonntagnachmittag ein Waldspaziergänger von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt worden. Insgesamt gab es bis 18 Uhr landesweit 581 Rettungseinsätze in direktem Zusammenhang mit Sturmtief "Eberhard".

(TJ/dpa) - Die Wetterdienste hatten frühzeitig gewarnt, dennoch verlief der Sonntagnachmittag alles andere als ruhig, als ein Sturmtief Luxemburg mit Böen von 100 km/h erfasste. Bei Imbringen wurde eine Person im Wald von einem abfallenden Ast getroffen und schwer verletzt, zeitweise waren Dutzende Straßen gesperrt und die Rettungsdienste mit weit über 500 Einsätzen im Stress. Viele Burgbrennen wurden abgesagt, teilweise aus Vorsicht, teilweise aber auch, weil der Wind die Konstruktionen umgeweht hatte.



9 Gesperrt war am Sonntag auch die Strecke von Dippach nach Mamer. Foto: Pierre Matgé

Gesperrt war am Sonntag auch die Strecke von Dippach nach Mamer. Foto: Pierre Matgé Dixi-Toiletten fielen vielerorts dem Wind zum Opfer. Fotos: Pierre Matgé Dabei blockierten auch sie, wie hier an der Route d'Esch in Gasperich die Fahrbahn. Foto: Pierre Matgé Zwischen Bartringen und Leudelingen-Gare blockierte ein Baum die Fahrbahn. Pierre Matgé Stürmische Winde haben am Sonntagnachmittag die Baustellenabsperrung am Viaduc umgerissen. Wie in Mamer waren an vielen Orten Baustellenzäune umgeblasen worden. Foto: Pierre Matgé





Spielverderber "Eberhard" Das hatte man sich wohl anders vorgestellt: In Schifflingen mussten die Umzugswagen für die Kavalkade im Schuppen bleiben. An anderen Orten bereitete Sturmtief "Eberhard" dem Burgbrennen ein vorzeitiges Ende.

Auch am Montag

Wie der Automobilclub am Montag meldet, sind diese Achsen auch am Montag noch nicht befahrbar:

N8 Ehner-Kräizerbuch

N10 Stolzembourg-Gmünd

N12 Kopstal-Quatre-Vents

CR169 Steinbrücken-Leudelingen



Um 21.30 Uhr hatte die Polizei am Sonntag eine Liste mit gesperrten Straßen ausgegeben. Folgende Achsen waren am Sonntag unpassierbar:



Alzingen - Syren (CR 154)

Itzig - Scheedhaff (CR 159)



Mamer - Kehlen (CR102, CR 103)



Steinfort - Eischen (CR 108)

Hobscheid - Ehner (N8)

Kopstal - Quatre Vents (N12)



Pintsch - Bockholtz (CR32)



Openthalt-Grevenknapp (CR114)



Wecker-Manternach (CR134)



Berburg - Wecker (CR137)



Girsterklaus-Hinkel (CR371)

Unterschlinder-Hoscheid (CR320)



Differdingen - Rodange (CR176)



Hussigny - Differdingen (CR 174)

Am ersten Tag der Woche soll es weiterhin windig bleiben, Spitzen von 70 km/h stehen auf der Tagesordnung.

In Deutschland

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ist „Eberhard“ über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Sauerland, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. Für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Die Deutsche Bahn stoppte am Sonntagnachmittag im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ihren Betrieb, mit weitreichenden Folgen. Sie empfahl Reisenden im Fernverkehr, keine Reise mehr am Sonntag anzutreten.

Auch an Flughäfen, etwa in Frankfurt am Main, kam es zu Ausfällen. Am Flughafen Köln/Bonn mussten zwei Maschinen wegen der heftigen Böen auf andere Airports umgeleitet werden. Einige Flugzeuge seien beim Anflug durchgestartet und später sicher gelandet.



Im benachbarten Rheinland-Pfalz beschädigte das Unwetter die Stadthalle in Bitburg. In Trier stürzte ein Baum auf ein Auto während der Fahrt. Der Fahrer sei unverletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher.