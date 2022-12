Eine Person wurde bei einer Auseinandersetzung in Differdingen verletzt. Auch bei einem Unfall in Hoscheid-Dickt gab es einen Verwundeten.

Nach Streit mit Messer und Unfall sucht die Polizei nach Zeugen

Eine Person wurde bei einer Auseinandersetzung in Differdingen verletzt. Auch bei einem Unfall in Hoscheid-Dickt gab es einen Verwundeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung am Sonntagnachmittag aufgrund von zwei Vorfällen um Hilfe. Bei den Vorfällen handelt es sich zum einen um eine Auseinandersetzung in Differdingen, zum anderen um einen Unfall in Hoscheid-Dickt.

Im Differdinger Stadtzentrum war es am Sonntag kurz vor 9 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der eine Person mit einem Messer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, soll es ersten Informationen zufolge, bei einer Gaststätte einen Streit zwischen vier Personen gegeben haben. Das Opfer wurde dabei geprügelt und mit einem Messer angegriffen. Anschließend ergriffen die drei Angreifer die Flucht. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Das Opfer erlitt mehrere Schnittverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Täter mit dem Messer soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann gehandelt haben, der eine orangefarbene Jacke trug. Hinweise sind für die Polizeidienststelle Differdingen (Tel.: 244-531-000, E-Mail: police.differdange@police.etat.lu).

Zeugen werden unterdessen auch nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Sonntag (11. Dezember) gegen 21.15 Uhr auf der N7 in Hoscheid-Dickt gesucht. Hier war es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt. Personen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich zwecks Klärung des genauen Hergangs an die Polizeidienststelle Diekirch wenden (Tel.: 244-801-000, E-Mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu). Gesucht wird insbesondere der Fahrer eines dunklen Suzuki Jimny, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls aus Hoscheid-Dickt kam.

