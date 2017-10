(jl) - Eine Baustelle auf der N7 in der Ortsdurchfahrt von Hosingen stellte am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen zahllose Autofahrer im Ösling auf eine harte Geduldsprobe. Am Mittwoch staute es teils über mehr als acht Kilometer bis hinter Lipperscheid-Delt zurück.

Im Gemeinderat Park Hosingen war am Donnerstagmorgen von einer unhaltbaren Situation die Rede.



Nach Unterredungen mit der Straßenbauverwaltung wurde nun beschlossen, den betroffenen Straßenabschnitt bis spätestens Freitagabend, 17 Uhr, wieder zu schließen und die notwendigen Erneuerungsarbeiten zu vertagen. Demzufolge müssen sich die Autofahrer auch am Donnerstagabend und Freitagmorgen mit Geduld wappnen.



War die Baustelle zwar auf der Homepage der Straßenbauverwaltung angezeigt worden, so hatte es vorab doch keine Ankündigung per Pressemitteilung gegeben.