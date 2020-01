Nachdem es in der Hauptstadt vermehrt zu Schmierereien gekommen war, konnte ein Verdächtiger ermittelt werden. Er befindet sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung.

Nach Schmierereien: Verdächtiger in Psychiatrie

(SH) - Nachdem es in den vergangenen Tagen mehrfach zu Schmierereien und Beschädigungen an Gebäuden und weiteren Objekten in unterschiedlichen Vierteln der Hauptstadt gekommen war, konnte in der Nacht zum Donnerstag eine tatverdächtige Person ermittelt werden.

Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Mann ersten Erkenntnissen zufolge in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde entschieden, dass er in einer psychiatrischen Einrichtung unterkommen soll.





