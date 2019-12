In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Luxemburg-Stadt eine Schlägerei. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nun nach zwei Männern.

Nach Schlägerei in Luxemburg-Stadt: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Luxemburg-Stadt eine Schlägerei. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nun nach zwei Männern.

(SC) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in der Nähe des Boulevard Royal drei Menschen in eine Schlägerei verwickelt. Passanten eilten schnell zur Hilfe, um die beiden Angreifer von ihrem Opfer zu trennen.

Die zwei Männer, die die Auseinandersetzung initiiert hatten, stiegen in einen Bus der Linie CN7 und stiegen später an der Haltestelle des Theaters wieder aus.

Zeugenaufruf nach Schlägerei



Am 08.12, gegen 01:30 Uhr wurde eine Schlägerei in der Nähe des 'bvd. Royal' gemeldet.



Zweckdienliche Hinweise sind für die Polizei der Stadt-Luxemburg ☎️(+352) 244 40 4500



Details zum Fall finden Sie hier 👉 https://t.co/dcROteRUcQ pic.twitter.com/m1T4bmT4YK — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 9, 2019

Der Polizei wurden folgende Personenbeschreibungen gegeben: 1) Ein Luxemburgisch sprechender Mann mit kurz rasierten Haar und einer geschätzten Größe zwischen 1,70 - 1,75 Meter, im Alter von zwischen 20-25 Jahren. 2) Ein französischsprachiger Mann mit kurzem schwarzen Haar und einer roten Jacke, im Alter von zwischen 20-25 Jahren und mit einer geschätzten Größe zwischen 1,80 - 1,85 Meter.

Alle Hinweise in dem Zusammenhang sind für das Polizeipräsidium Luxemburg-Stadt unter der Nummer (+352) 244 40 4500.