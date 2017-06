(SH) - Zwei Schwestern wurden am Mittwoch in erster Instanz zu einer Geldstrafe von jeweils 500 Euro verurteilt, nachdem sie im September 2015 in Esch/Alzette eine Frau auf offener Straße zusammengeschlagen hatten. Die beiden Frauen müssen dem Opfer zudem 1.000 Euro Schadenersatz zahlen.



Der Bruder der zwei Schwestern und eine Bekannte der Geschwister wurden freigesprochen. Gleiches gilt auch für das Opfer, das sich vor Gericht verantworten musste, nachdem es sich gewehrt hatte.

Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um Berufung gegen das Urteil einzulegen.