(na) - Gegen drei Uhr in der Nacht zum Montag wurden Anrainer im „Haut-Wangert“ durch ein lautes Geräusch geweckt. An einer Baustelle war der Hügel gerutscht, eine Familie eines angrenzendes Hauses musste aus Sicherheitsgründen umquartiert werden.



Zurück ins Haus



Diese dürfen voraussichtlich am Montag in ihr Haus zurück, so gestern der Differdinger Schöffe Erny Muller auf Nachfrage. Gewartet werde noch auf eine schriftliche Zusage des eingesetzten Statikbüros. Die Grube wurde mit Erde und Gestein („déchêt carrière“) aufgeschüttet.



Die Familie war im Hotel, das der Stadt gehört, untergebracht worden. Auf der Baustelle bleibt der Baustopp verhängt, bis dass die gesamte Baustelle genügend stabilisiert ist.