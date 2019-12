Zwei Kommunen streben hierzulande einen Wechsel in den Wahlbezirk Zentrum an. Mehr als sechs Monate nach dem letzten Referendum zur Bezirksfrage hat sich in dem Dossier wenig getan.

Lokales 2 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Nach Referenden zur Bezirksfrage: Im Süden nichts Neues

Luc EWEN Zwei Kommunen streben hierzulande einen Wechsel in den Wahlbezirk Zentrum an. Mehr als sechs Monate nach dem letzten Referendum zur Bezirksfrage hat sich in dem Dossier wenig getan.

Mehr als sechs Monate sind vergangen, seit die Leudelinger ihren Willen zu einem Bezirkswechsel ins Zentrum via Referendum kundgetan haben. Zuvor hatten es ihnen die Wähler der Gemeinde Kopstal vorgemacht. Dass sich in dieser Sache schnell etwas tun könnte, scheint allerdings ausgeschlossen.

Die Ankündigung, dass die seit Langem geplante neue Verfassung nun höchstens eine Verfassungsabänderung werden soll, lässt ein kurzfristiges Erfüllen der Wählerwünsche aus Kopstal und Leudelingen nicht wahrscheinlicher werden ...