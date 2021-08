Minister gibt keine Auskunft zu Ermittlungen

Binnen 15 Monaten 20 Polizeieinsätze wegen Flüchtlingen

2.035 Asylanträge wurden 2016 in Luxemburg eingereicht. 20 Mal musste die Polizei in den vergangenen 15 Monaten zu Einsätzen in Aufnahmestrukturen für Flüchtlinge ausrücken. Schwere Übergriffe gegenüber Polizisten gab es dabei keine, so Ressortminister Etienne Schneider.