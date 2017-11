(tom) - Wegen eines liegengebliebenen Güterzugs auf der französischen Seite zwischen Thionville und Luxemburg kommt es zu massiven Störungen im Feierabendverkehr, genauer auf der Linie 90 von Luxemburg über Bettemburg nach Nancy.

Die Panne sei gegen 15.30 Uhr passiert, so eine Sprecherin der SNCF. Die Störung werde mindestens drei Stunden anhalten, so lange könne nur jeder vierte Zug passieren.

⚠️Train de fret en panne entre Thionville et Luxembourg, grosses perturbations en prévision ! 😡⚠️ — Usagers TER Metz-Lux (@TER_Metz_Lux) November 3, 2017

Mehrere Züge aus Luxemburg wurden bereits gestrichen. Die SNCF teilt über Tiwtter mit, dass ab Bettemburg vier Shuttlebusse eingesetzt werden.

#CFLINFOS90 train marchandises bloqué avant Thl Prévoir retards/suppressions. 4 bus de substitution mis en place à p. de Bt @avtermel plz RT — CFLinfos (@CFLinfos) November 3, 2017

Nach Absprache mit den Reisenden am Bahnhof Bettemburg könne eine Verbindung ab Hettange-Grande eingerichtet werden, so die SNCF in einem Communiqué um 16.44 Uhr.

Kurz nach 17 Uhr meldete sich die CFL ihrerseits mit einem Communiqué zu Wort: Die Lok des Güterzuges sei bereits geborgen, der Verkehr könne nach und nach wieder aufgenommen werden.