(str) – Selten verlassen Angeklagte den Gerichtssaal mit einem zufriedenen Lächeln, nachdem sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Ana Paula L. und Jonathan L. hatten am Donnerstag auch allen Grund zu Zufriedenheit, denn im Prozess um eine Messerstecherei in Hollerich am 29. Mai 2016 waren sie wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 14 Jahren für jeden der beiden Beschuldigten gefordert.

Nach einem wochenlangen Prozess sind sie am Mittwoch allerdings lediglich zu geringen Haftstrafen verurteilt worden: Gegen Ana Paula L., die an jenem Abend mit einem Küchenmesser zugestochen hatte, lautete das Urteil 18 Monate Haft, davon sechs auf Bewährung und dazu eine Geldstrafe von 1.500 Euro. Jonathan L., dem vorgeworfen worden war, die Täterin aufgestachelt zu haben, wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt.

Der große Unterschied zwischen der Strafforderung und der Verurteilung ist darauf zurückzuführen, dass die Kriminalkammer in ihrem Urteil nicht von einem Mordversuch ausging, sondern lediglich vom Tatbestand der Körperverletzung ohne Vorsatz - mit dem erschwerenden Umstand, dass diese eine zeitweilige Arbeitsunfähigkeit zufolge hatte.

