Nach Kontamination

Leitungswasser in Vianden und Tandel wieder trinkbar

Maximilian RICHARD Das Leitungswasser in Viandel und der Gemeinde Tandel kann wieder getrunken werden. Die bakterielle Belastung konnte beseitigt werden.

Wie das Trinkwassersyndikat Distribution d'eau des Ardennes (DEA) am Montag mitteilt, kann das Leitungswasser in der Gemeinde Vianden und den Ortschaften der Kommune Tandel – Bettel, Fouhren, Longsdorf und Walsdorf - wieder getrunken werden. Die Analysen des Wasserwirtschaftsamtes, die am vergangenen Donnerstag durchgeführt wurden, hätten keine bakterielle Belastung mehr festgestellt.

Bereits am 20. August waren die Bürger der betroffenen Ortschaften vor dem Konsum des Leitungswassers gewarnt worden. In dem aus dem Reservoir Niklosbierg stammenden Wasser war bei einer Routinekontrolle eine erhöhte bakterielle Belastung - unter anderem mit Kolibakterien - festgestellt worden. Mehr als eine Woche lang arbeitete das Trinkwassersyndikat an der Beseitigung des Problems.

Zeitaufwendige Suche

Diese Arbeiten erwiesen sich als sehr zeitaufwendig, da die Ursache einer solchen Belastung nur schwer auszumachen sei, wie der Präsident des Syndikats, Charles Pauly, bereits vergangene Woche gegenüber dem LW erklärte.

Diese Ursachen können nämlich vielfältig sein und etwa in den älteren Wasserleitungen liegen. Dort können zum Beispiel Ablagerungen sich auf die mikrobiologische Beschaffenheit des Wassers auswirken. Um der Lage Herr zu werden, wurde verstärkt Chlor in den betroffenen Netzbereich eingespeist. Auch wurde das Reservoir einer Reinigung unterzogen.

Zuletzt hatte das Wasserwirtschaftsamt am vergangenen Donnerstag Proben entnommen. Die Analysen nehmen eine gewisse Zeit in Anspruch, sodass die Auswertung der Proben erst am Montag vorlag. Für die Wiederfreigabe des Leitungswassers war denn auch die Zustimmung des Wasserwirtschaftsamtes notwendig. Eine frühere Entwarnung war demnach nicht möglich.

