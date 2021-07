Großherzog zeigt Anteilnahme

(TJ) - Großherzog Henri lassen die Verwüstungen und die menschlichen Schicksale, die mit der Sintflut von Donnerstag verbunden sind nicht kalt. Am Freitag machte der Monarch sich zuerst in Vianden ein Bild von den Aufräumarbeiten.

Besonders beeindruckt zeigte der Mann sich von den Schäden, die die Fluten in den Häusern hinterlassen haben. Er nutzte die Gelegenheit sich mit betroffenen Menschen zu unterhalten und ihnen Mut zuzusprechen. Erfreut zeigte der Großherzog, der in Begleitung von Innenministerin Taina Bofferding durch das Städtchen spazierte, von der Solidarität, die unter den Menschen herrscht. Er begutachtete zudem die Stützmauer entlang der Our, die von den Wassermassen am Donnerstag weggespült wurde.

Anschließend begab er sich nach Echternach, wo er ebenfalls den Kontakt zu den Menschen suchte und ihnen Mut zusprach. Hier lag ihm der Kontakt zu den geschädigten Geschäftsleuten in der Halergaas besonders am Herzen. In der Abteistadt war auch Umweltministerin Carole Dieschbourg dazugestoßen.





