Drei Filialen der Supermarktkette mussten nach einem Hackerangriff vergangene Woche schließen. Bis Dienstag sind alle wieder geöffnet.

Nach Hackerangriff: Cactus-Filialen wieder geöffnet

Die drei Filialen der Cactus-Supermarktkette in Windhof, Bonneweg und Merl mussten vergangene Woche vorübergehend schließen, da sie Opfer eines Hackerangriffs wurden.

Ab Montag ist die Filiale in Windhof wieder für Kunden geöffnet, wie Cactus S.A. am Montagmorgen mitteilte. Die Filialen in Merl und Bonneweg sollen ab Dienstag wieder öffnen.

Das Unternehmen teilt zudem mit, Anzeige gegen Unbekannt eingereicht zu haben.

