(jag) - Autofahrer, welche die Strecke zwischen Brüssel und Luxemburg benutzen müssen weiterhin viel Geduld aufbringen. Die Autobahn E411 wird auch an diesem Dienstag bis in den Nachmittag hinein auf der Höhe von Recogne bei Libramont in beide Richtungen gesperrt bleiben.



Grund ist der Unfall am vergangenen Sonntag eines noch immer nicht geborgenen Lasters. Der Laste, welche das giftige Lösungsmittel Tetrachlorethylen transportierte, war in Flammen aufgegangen. Die Fässer konnten bisher nicht geborgen werden sondern müssen einzeln leergepumpt werden. Zudem sind Reparaturarbeiten an der Fahrbahn fällig. Eine Umleitung führt über die N4.