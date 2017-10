(SH) - Am Mittwochmittag war es in einem leerstehenden Haus in der Rue de Prague in der Hauptstadt zu einem Brand gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich dabei um Brandstiftung gehandelt haben. Eine verdächtige Person wurde bereits festgenommen und dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Wie die Berufsfeuerwehr erklärte, hatte in dem Haus ein Stuhl gebrannt. Die Rettungskräfte hatten das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle.