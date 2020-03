Nach Erdrutsch: N10 in Wasserbillig wieder geöffnet

Erdrutsch bei Wasserbillig: N10 noch bis zum 27. März gesperrt

Kurz vor 15 Uhr lösten sich am Freitag Steine eines Hügels bei Wasserbillig und rutschten in Richtung Fahrbahn. Am Montag meldete die Straßenbauverwaltung, die Strecke bleibe noch bis zum 27. März gesperrt.