(lb) - Die Polizei sucht gegenwärtig nach Informationen zu einem dunklen Geländewagen der Marke Nissan, dessen Fahrer am Mittwoch einen Unfall in Wasserbillig verursachte, physisch aggressiv wurde und anschließend die Flucht ergriff.



Alles fing am Mittwoch gegen 18 Uhr an der Kreuzung der N10 mit dem CR141B, also der Verlängerung der Route d'Echternach, die hin auf die Auffahrt zur Autobahnraststätte führt, an.



Der Fahrer des Geländewagens versuchte unerlaubterweise das Fahrzeug vor ihm bei einem Abiegmanöver zu überholen. Während dem Überholmanöver wurde der Mittelfinger gezeigt. Unmittelbar danach kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Aufprall.

Der Unfallverursacher hielt anschließend bei einem Depot an, stieg aus und ging schnellen Schrittes zum Fahrer des zweiten Fahrzeuges. Er öffnete seine Fahrertür, verpasste ihm einen Fausthieb gegen die Schulter und schlug mehrmals gegen die Fensterscheibe. Aufgrund des aggressiven Verhaltens zog der Kläger mit aller Kraft seine Tür zu und fuhr zur Raststätte, wo er anschließend die Polizei kontaktierte und Klage eingereichte.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei aus Grevenmacher sucht nach Zeugen, die das Überholmanöver, den Aufprall oder den Angriff beobachtet haben könnten. Sämtliche zweckdienliche Hinweise können der Dienststelle CI. Grevenmacher unter der Telefonnummer 4997-7500 mitgeteilt werden.