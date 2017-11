(tom) - An der Trierer Universität soll für den frühen Freitagmorgen ein Amoklauf geplant gewesen sein. Ein 23-jähriger Student wurde festgenommen. Das bestätigte der Trierer Polizeisprecher Uwe Konz auf LW-Nachfrage.

"Es läuft aktuell ein Sondereinsatz wegen einer Bedrohungslage an der Uni Trier", so Konz. Am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr seien auf einem sozialen Netzwerk Drohungen ausgesprochen worden. In einer konkret benannten Vorlesung an der Uni Trier am Freitagmorgen solle es zu einem Zwischenfall kommen. Der Absender der Nachrichten habe seine Drohungen konkretisiert, nachdem er von einigen Chatteilnehmern Widerworte erhalten hatte.

"Im weiteren Verlauf ergaben sich für einige der an dieser Kommunikation beteiligten Personen genug konkrete Hinweise, um bei der Polizei eine Anzeige zu machen", so Konz weiter zum Hergang. "Das geschah am Donnerstag gegen 23 Uhr."



"Den Prof treff ich so oder so"

Der Trierische Volksfreund berichtet, die anonyme Nachricht sei auf dem sozialen Netzwerk "Jodel" veröffentlicht worden, das bei Studenten beliebt ist. Die Zeitung zitiert: "Bei meiner Halbautomatik habt ihr ne größere Chance zu entkommen als zu sterben" und "den Prof treff ich so oder so". Die Veranstaltung, auf die sich die Drohung bezog, war eine Jura-Vorlesung im Audimax, dem größten Hörsaal der Universität.

Was ist "Jodel"? Jodel ist eine mobile Social-Media-Applikation, die überwiegend von Studenten genutzt wird. Die App ermöglicht ihren Nutzern, anonymisiert Beiträge (sogenannte Jodel) zu veröffentlichen, die - im Unterschied zu etwa Twitter - nur in einem Radius von zehn Kilometern für andere Nutzer sichtbar sind.

Man habe die Schilderung sehr ernst genommen, so die Trierer Polizei. Nach intensiven Ermittlungen in der Nacht zum Freitag sei es gelungen, einen Verdächtigen auszumachen. Dieser sei nach richterlichem Beschluss durch ein Sondereinsatzkommando der rheinland-pfälzischen Polizei gegen 7 Uhr am Freitagmorgen in seiner Wohnung in der Nähe der Uni festgenommen worden. Die Polizei Trier lobte in einem Communiqué ausdrücklich die Zusammenarbeit mit dem in Berlin ansässigen Betreiber des Chatdienstes Jodel sowie mit der Universität Trier.

Keine halbautomatische Waffe gefunden

Das bestätigt auch Peter Kuntz, Sprecher der Universität. "Wir wurden unmittelbar nach Eingang der Anzeige in Kenntnis gesetzt und auch in die Ermittlungen einbezogen. Die verantwortlichen Kollegen der Universität waren permanent in Kontakt mit der Polizei, auch persönlich. " Die Uni habe auch selbst frühzeitig versucht, über "die Kanäle auf denen die Mitarbeiter und Studierenden unterwegs sind" Informationen weiterzugeben. Kuntz nennt dabei den Faccebook-Account und die App der Universität, aber auch das Medium "Jodel", auf dem die Drohung zuerst auftauchte.

Die Polizei konnte in der Wohnung des Verdächtigen umfangreiches Beweismaterial sicherstellen, fand jedoch keine halbautomatische Waffe. Der 23-jährige Student wird derzeit vernommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0049-651/9779-2290 zu melden.

Schutzeinsatz an der Uni trotz Festnahme

"Für uns geht es jetzt darum, möglichst schnell festzustellen, ob wir auch den Richtigen haben", erklärt Polizeisprecher Konz. "Parallel läuft aber ein Schutzeinsatz an der Uni Trier, so lange bis wir die Hintergründe geklärt haben und eine Gefährdung ausschließen können."

Der Universitätsbetrieb laufe aber normal weiter, so Konz. Lediglich das Gebäude, in dem sich das Audimax und die Mensa befinden, sie momentan gesperrt. Die Vorlesung, gegen die die Drohung ausgesprochen worden war, ist abgesagt.