(che) - Doppelt gemoppelt hält besser, dachte sich wohl dieser Unehrliche: Nachdem der Mann bereits am Mittwoch dabei erwischt worden war, wie er Wertgegenstände aus einem Lieferwagen stahl, brach er in der Nacht zum Donnerstag in eine Bäckerei in der Rue Zénon Bernard ein – und entwendete die Kasse.



Als Polizeibeamte sich die Bilder der Videoüberwachung ansahen, bemerkten sie: Den kennen wir doch. Und tatsächlich: Es war genau der Mann, der bereits am Tag zuvor ein Mobiltelefon entwendet hatte.



Die Beamten der Spurensicherung begaben sich derweil zum Tatort und sicherten mögliche Vergleichsspuren.



Nach einer kurzen Fahndung trafen die Polizisten den Mann dann schließlich im Bahnhofsviertel an, dieser trug weiteres Diebesgut bei sich.



Auf Nachfrage gestand er die Tat. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme des Mannes an.



Derselbe wurde gestern Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. che