Viel Sonne, milde Temperaturen, wenig Niederschlag: Der Winter 2018/19 zeigte sich alles andere als typisch. Abgelöst wurde er aber von stürmischem und regnerischem Wetter - mit fatalen Folgen.

Nach der Sonne kommt der Sturm

Verkehrte Welt: Zeigte sich das Wetter zum Abschluss des meteorologischen Winters in der vergangenen Woche noch richtig frühlingshaft, so hat es seither unangenehme Züge angenommen. Starke Windböen – teilweise mit einer Stärke von über 100 km/h – hielten die Rettungskräfte am Montag in Schach. Über 100 Anrufe gingen in der Notrufzentrale ein, 45 Mal mussten die Helfer wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Bei einem Unfall zwischen Reuland und Blumenthal gab es gar ein Todesopfer.



Dass dies alles durchaus zur Saison gehört, hatte so mancher in den vergangenen Tagen bereits verdrängt – und stattdessen die Sonne und die überdurchschnittlich hohen Temperaturen genossen. Der vergangene Winter war mit durchschnittlichen 3,2 Grad Celsius, gemessen an der Station des staatlichen Wetterdienstes in Findel, durchaus mild. Zwischen Dezember und Februar lagen die Temperaturen somit 1,8 Grad über jenem Wert, der dem langjährigen Schnitt der Jahre 1981 bis 2010 nach für die Saison vorgesehen war.

Maßgeblichen Anteil daran hatte der Februar, der es mit einem Mittelwert von 5,3 Grad auf Platz drei der wärmsten Februarmonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947 schaffte. Auffallend: In der zweiten Monatshälfte stiegen die Maximaltemperaturen nur an einem einzigen Tag nicht in den zweistelligen Bereich. Der 27. Februar brach unterdessen alle Rekorde. 19,8 Grad wurden in Findel registriert, dies sind 1,6 Grad mehr als am bisher wärmsten Februartag, dem 29. Tag des Monates im Jahr 1960.

Unter den Gefrierpunkt fielen die Temperaturen im Februar nur an neun Tagen. Im gesamten Winter war dies an 40 Tagen der Fall. An zehn dieser Tage – kein einziger davon im Februar – stieg das Thermometer nicht über null Grad Celsius. In der Regel ist dies an 16 Tagen der Fall, an 51 werden Negativwerte registriert.

Über zehn Sonnenstunden am Tag

Einher mit den milden Temperaturen gingen viele Sonnenstunden – in drei Monaten insgesamt 242,7 statt 175. Und auch wenn sich die Sonne im Dezember (46,4 Stunden) und Januar (44,9) zunächst noch etwas zaghafte zeigte, so änderte sich dies im Februar. 151,4 Stunden entsprechen fast dem Doppelten dessen, was vorauszusehen war. Der Februar 2019 war somit der viertsonnenscheinreichste seit 1947.



Strahlender Sonnenschein lud viele Menschen dazu ein, es sich auf einer Terrasse gemütlich zu machen. Foto: Anouk Antony

Gegen Ende des Monats zeigte sich die Sonne an drei Tagen gar über zehn Stunden. Nur an vier Tagen ließ sie sich im letzten Wintermonat nicht blicken. Dies entspricht nicht einmal der Hälfte des Normalwertes.

Doch auch wenn die Sonne sich noch so oft zeigte, so lässt sie nicht über eines hinwegtäuschen: Auch Regen gab es – und dies reichlich. So fielen in den drei Wintermonaten insgesamt 261,9 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, fast 36 mehr als im langjährigen Mittel. Fast zwei Drittel davon gingen im Dezember, dem viertfeuchtesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nieder. Im Januar und Februar war es etwas trockener, als dies zu erwarten war. Im letzten Wintermonat sammelte sich über die Hälfte des Regens an einem einzigen Tag. Insgesamt gab es in den drei Monaten 47 Tage mit Niederschlag, dies ist einer weniger als in der Norm.



Nicht immer fiel der Niederschlag in Form von Regen. Auch Schnee wurde verzeichnet. Zwischen Dezember und Februar machte sich an 15 Tagen – statt der üblichen 23 Tage – eine Schneedecke über Luxemburg breit. In Findel erreichte sie am 1. Februar eine maximale Höhe von 17 Zentimetern. In anderen Teilen des Landes wurden unterdessen über 20 Zentimeter gemessen.



Nebeltage wurden im gesamten Winter unterdessen 28 gezählt. Dies sind drei weniger, als dem langjährigen Schnitt nach zu vermuten waren.

Nass und kühl

Während der meteorologische Frühling bereits am 1. März begonnen hat, so beginnt er kalendarisch in diesem Jahr am 20. März, wenn die Sonne genau über dem Äquator steht.

Zumindest in den kommenden Tagen wird das Wetter kaum Frühlingsgefühle zulassen. Es soll nämlich weiterhin bei Temperaturen um zehn Grad Celsius recht nass bleiben.