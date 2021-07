In den von den Überschwemmungen am ärgsten getroffenen Gebieten geht auch am Wochenende das Aufräumen noch weiter.

Nach der Flut

Ausmisten, säubern, trocknen: Eindrücke aus Hesperingen

In den von den Überschwemmungen am ärgsten getroffenen Gebieten geht auch am Wochenende das Aufräumen noch weiter.

Nachdem sich das Wasser vielerorts zurückgezogen hat, wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. In den am ärgsten von den Überschwemmungen getroffenen Dörfern geht auch am Samstag das Aufräumen weiter. Ausmisten, säubern, trocknen lassen: noch ist viel zu tun. LW-Korrespondent Laurent Blum hat sich in Hesperingen umgeschaut.

