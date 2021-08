153 Betriebe aus der Landwirtschaft haben nach den Überschwemmungen im Juli einen Antrag auf Entschädigung eingereicht.

Nach den Überschwemmungen

Landwirte beklagen Schäden in Millionenhöhe

(SH) - Die Überschwemmungen vom 14. und 15. Juli haben auch in der Landwirtschaft großen Schaden angerichtet. Bis Mittwoch sind 153 Anträge auf finanzielle Unterstützung von Bauern, Gemüsebauern sowie Weinbau-Betrieben beim Landwirtschaftsministerium eingereicht worden.

17 Anträge betrafen Gebäude, die durch die Fluten beschädigt wurden, 44 materielle Schäden in Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Ausrüstung und Geräten. In vielen Fällen wurden zudem Futtermittel und Kulturen zerstört. So sind insgesamt 723 Hektar Wiesen und Weiden, 16 Hektar Getreide, 77 Hektar Mais, 2,5 Hektar Gemüse und 2 Hektar Reben zu Schaden gekommen.

Insgesamt belaufen sich die Schäden ersten Schätzungen zufolge auf 1.650.000 Euro. Allerdings sind noch nicht alle Expertisen abgeschlossen. Im September will der zuständige Minister Romain Schneider genauere Informationen zu den Schäden sowie zu den Entschädigungen geben.

