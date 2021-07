In Hesperingen beginnt das große Aufräumen

Kein Kater, sondern eher Aufbruchsstimmung herrscht am Freitagmorgen in Hesperingen – wenn auch bei den Beteiligten sichtbar schweren Herzens. Denn die Schäden nach dem Hochwasser sind groß und diese werden nun erst nach und nach in vollem Umfang sichtbar.

Die Alzette ist indes wieder weitgehend in ihr Bett zurückgekehrt. Sie hat aber neben Zerstörung auch sehr viel Schmutz und Unrat hinterlassen. Im Hesperinger Park haben sich indes rund um Schilder und Bäume surrealistische Gebilde aus Grünzeug geformt.

Seltsam muten dazwischen zudem die bunten Tierstatuen im Park an, von denen die meisten nicht mehr an ihrem ursprünglichen Platz stehen.

“Dem Krokodil sind wir gestern noch begegnet”, scherzt ein Gemeindemitarbeiter am Beach Club. Er war am Donnerstag mit einem Kollegen ins Wasser gestiegen – bis zum Hals, wie er betont - um den Zaun rund um die Strand- und Swimmingpool-Anlage zu öffnen.

So haben die beiden Männer noch größeren Schaden verhindert. Am gegenüberliegenden Alzette-Ufer haben die Fluten den Zaun einer Pferdewiese auf einer Länge von 200 Metern einfach plattgewalzt.

Zudem hat das Wasser offensichtlich viel Plastik weg- und wieder angeschwemmt. Und an manchen Stellen rund um Hesperingen schimmern nicht unerhebliche Mengen Öl oder Treibstoff an der Wasseroberfläche und in der Uferböschung.

Wie es im Innern des Beach-Club-Chalets aussieht, weiß vor Ort niemand. Klar ist aber, das Holz könnte dauerhaft in Mitleidenschaft gezogen worden sein. “Wenn das fault, dann kann man nicht mehr viel machen”, heißt es von den Männern vor Ort.

Rundherum wird mit großem Elan aufgeräumt und geputzt. Die Liegestühle stehen kurz nach 8.30 Uhr schon wieder in Reih und Glied, fast so, als würden sie nur auf sonnenhungrige Gäste warten.

Gäste warten um die Zeit auch bereits mit ihrem Wohnmobil gleich nebenan vor den geschlossenen Toren des Camping Bon Accueil in Alzingen. Hinter dem Zaun bemühen sich drei Männer und eine Frau einen schweren Blumentopf mitsamt Palme wieder an seinen Platz zu rücken.



Der Campingplatz selbst wirkt auf den ersten Platz schon fast so, als wäre nichts passiert. Wie es jedoch im Innern der Buvette aussieht, darüber lässt sich nur spekulieren. Der Schaden dürfte aber groß sein.

Fleißig aufgeräumt wird auch im Ortskern. Direkt an der Alzettebrücke, beim Restaurant Le Jardin Gourmand, ist ein Mann dabei Lebensmittel von ihrer Verpackung zu trennen und in gesonderte Mülltonnen zu werfen. “Unsere Küche ist zwar verschont blieben”, sagt er, “aber unser Lager nicht”.

Die Lebensmittel müssen allesamt entsorgt werden. Was den Zustand der Gerätschaften, insbesondere der Kühlschränke angeht, gilt es noch abzuwarten. “Ein Elektriker ist unterwegs”, erklärt der Mann, “die Sicherung ist sofort rausgesprungen, als das Wasser kam. Vielleicht ist noch nicht alles verloren.”

Ob die Bewohner der Rue de l’Alzette dieses Glück haben werden ist fraglich. Bei den meisten Häusern in der Straße gleich gegenüber der Kirche war gestern das gesamte Erdgeschoss überschwemmt. Menschen mussten von Rettungstauchern evakuiert werden.

Am frühen Morgen sind hier Elektriker der Gemeinde am Werk. Die Straße ist weitgehend gesäubert und wirkt beinahe schon wieder normal. Nur die große Pfütze am unteren Ende erinnert noch an die reißenden Wassermassen vom Vortag.

