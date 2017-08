(dhay) - „Es läuft sehr gut, könnte aber natürlich auch besser sein.“ So oder so ähnlich drückten am Montag mehrere Schausteller ihre Eindrücke nach dem ersten „Schueberfouer“-Wochenende aus. Sie waren sich mehr oder weniger einig: „An sich sind wir sehr zufrieden und können nicht klagen.“



Auch die Besitzer von einigen neuen Attraktionen schließen nicht aus, noch einmal nach Luxemburg zurückzukommen. „Das können wir uns sehr wohl vorstellen. Das Publikum wird seinem Ruf gerecht. Trotz einiger Verständigungsschwierigkeiten verläuft alles recht problemlos“, heißt es etwa bei „Fuzzys Lachsalon“, das in diesem Jahr erstmals auf der „Fouer“ vertreten ist.

Das erste Fazit der Schausteller lautet also: So weit ganz gut. Das meinte denn auch der langjährige Präsident der „Association européenne des commerçants-forains“ (AECF), Roger Pelzer, dessen Amt im kommenden Jahr übrigens dem Vernehmen nach ein Nachfolger übernehmen könnte.

Auch die Stadtverantwortlichen zeigten sich bei der ersten Zwischenbilanz zuversichtlich. Vieles hänge aber weiterhin vom Wetter ab. Sofern es weder zu heiß wird noch zu viel regnet, könnte die diesjährige Ausgabe eine „exzellente“ werden, so Schöffe Patrick Goldschmidt. Bereits zum Eröffnungswochenende seien mehr Besucher gekommen als erhofft. Wenn der Besucherandrang in den kommenden beiden Wochen nicht abebbt, wird mit insgesamt rund zwei Millionen Besuchern auf der „Schueberfouer“ gerechnet.

Änderungen beim Aufbau

In diesem Jahr ist die „Fouer“ wegen der Trambaustelle bekanntlich etwas anders aufgebaut als sonst. „Die diesjährigen Änderungen, die auf dem Platz vorgenommen wurden, sind der erste größere Wandel seit 1990“, betonte Roger Pelzer. Laut Patrick Goldschmidt gebe es dadurch weniger Gedränge – trotz der beachtlichen Menschenmenge. Auch für die kommenden Auflagen müsse mit kleineren Umstellungen gerechnet werden. Die Verantwortlichen plädieren zum Beispiel dafür, dass zukünftig statt der großen Lieferwagen mit integriertem Kühlschrank, die oft nur zum Teil gefüllt sind, nur noch die kleineren Kühltransporter auf die „Fouer“ fahren dürfen.

In Bezug auf das Thema Sicherheit erinnerte Goldschmidt daran, dass diese nicht nur durch die Betonblöcke gewährleistet sei, welche die Eingänge blockieren. Auch Polizeipräsenz werde großgeschrieben. Bereits im Vorfeld sei alles Erdenkliche getan worden, um die Sicherheit aller Besucher zu garantieren. Dennoch wird für die kommende Ausgabe wohl noch nachgerüstet werden. Eine Option besteht laut dem Schöffen darin, automatische Poller aufzustellen. Doch müsse diese Möglichkeit zunächst noch geprüft werden.

Am Dienstag ist Tag der Bürgermeister

Die „Schueberfouer“ lockt Besucher noch bis zum 11. September, dies mit 113 Fahrgeschäften – darunter 25 Attraktionen speziell für Kinder – sowie 67 Restaurants. Am „Tag der Bürgermeister“ werden die Restaurantgäste am Dienstag übrigens ab 18 Uhr von den Gemeindevätern aus 36 Kommunen bedient. Am Mittwoch ist derweil Familientag auf der „Schueberfouer“. Zu diesem Anlass zahlen Besucher bei Attraktionen nur den halben Eintrittspreis.

