Nach dem Diesel wird ab Mittwoch auch das Benzin günstiger. Es lohnt sich also, mit dem Tanken zu warten.

Nach dem Diesel nun auch das Benzin

Nach dem Diesel wird ab Mittwoch auch das Benzin günstiger. Es lohnt sich also, mit dem Tanken zu warten.

Durften sich am Dienstag die Besitzer eines Wagens mit Dieselantrieb über sinkende Spritpreise freuen, sind am Mittwoch die Fahrer von Fahrzeugen mit Ottomotoren an der Reihe. Um Mitternacht gehen die Spritpreise jeweils um zwei Cent zurück, so dass der Liter 95er ab Mittwochmorgen für 1,142 Euro abgegeben wird, der Liter "Super" kommt den Autofahrer fortan 1,197 Euro zu stehen.