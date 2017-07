(LS) - Noch immer brennt es leicht in jener Scheune in der Rue de France in Beles, in der am vergangenen Dienstag ein Großbrand ausgebrochen war. Entsprechend sind dunkle Wolken und Brandgeruch noch nicht ganz verschwunden. Die Gemeindeverwaltung aus Sassenheim weist jedoch daraufhin, dass keine Gefahr für die Anwohner bestehe.



In einer Mitteilung betont sie, dass die freiwillige Feuerwehr den Brand komplett unter Kontrolle habe, allerdings müsse man nun Stroh- und Heuballen, die in der Halle gelagert waren, kontrolliert abbrennen. Auch müsse die Scheune später eingerissen werden. Dies alles würde seine Zeit benötigen.



Der Geruch solle jedoch bereits in den nächsten Tagen definitiv verflogen sein.