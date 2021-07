Der Premierminister hat am Donnerstag das CHL verlassen und arbeitet ab Freitag wieder.

Nach Covid-19-Erkrankung

Xavier Bettel wieder zuhause

(TJ) - Xavier Bettel hat am Donnerstagmorgen das Centre Hospitalier verlassen. Er hatte sich wegen Atembeschwerden im Zusammenhang mit seiner Covid-19-Erkrankung am Sonntag dorthin begeben und war seither unter ärztlicher Beobachtung.

Am 27. Juni hatte Bettel in einem Selbsttest seine Infektion festgestellt und sich daraufhin isoliert. Nach mehreren Tagen mit Fieber verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, sodass er am Sonntag das Krankenhaus aufsuchte. Dort wurde zunächst eine unzureichende Sauerstoffsättigung festgestellt, woraufhin die Ärzte ihm angeraten hatten, mehrere Tage unter Beobachtung zu bleiben.

Ab Freitag wird der Regierungschef seine Arbeit wieder aufnehmen. Damit endet auch die „Délégation de signature“ an Finanzminister Pierre Gramegna. Bettel wird für den Rest der Woche im Télétravail bleiben. Danach endet im Prinzip auch die Zeit, während der er sich isolieren muss.

Bettel dankt den Mitarbeitern der Klinik für den Einsatz, den sie bei seiner Behandlung an den Tag legten. Sein Dank geht zudem an alle, die in den Gesundheitsberufen seit über einem Jahr an erster Front im Kampf gegen das Virus stehen.





