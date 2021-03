Am Freitag war ein erster Corona-Fall in einem Gefangenenblock in der Haftanstalt bestätigt worden. Bisher bleibt es bei einem Einzelfall.

Nach Corona-Fall in Schrassig: alle weiteren Tests negativ

(SH) - Am Freitagabend war in einem Block in der Haftanstalt in Schrassig ein Insasse positiv getestet worden. Dies hatte Serge Legil, der Direktor der Gefängnisverwaltung, am Samstag in der Sendung „Riicht Eraus“ auf Radio 100,7 bestätigt.

Der Häftling befindet sich derzeit isoliert im Krankenhaus. Jene zwei Personen, die sich mit ihm eine Zelle teilen, wurden präventiv in Quarantäne untergebracht. Zudem wurde der gesamte Block auf das Virus getestet. Wie Serge Legil am Samstagabend auf Nachfrage hin erklärte, seien diese Tests allesamt negativ ausgefallen. „Das ist eine gute Nachricht. Nun heißt es, eine Woche abwarten“, konnte der Direktor eine erste Entwarnung geben.

Erster Fall in einem Gefangenenblock

Bei dem Fall von Freitagabend handelt es sich um den ersten positiven Test in einem Gefangenenblock seit Beginn der Pandemie.

Allerdings waren bisher insgesamt 15 Neuankömmlinge positiv getestet worden. Auswirkungen auf andere Häftlinge hatte dies nicht, weil die Neuankömmlinge als Vorsichtsmaßnahme ohnehin zunächst in Quarantäne untergebracht werden.

